Düzeltme"Sivas Memleket Gazetesi 1. Kitap Günleri" Başlıklı Haberimizde Yer Alan "Sivas Valisi...

Sivas Memleket Gazetesi, okuma kültürünün gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Kitap Günleri etkinliği düzenledi.



Buruciye Medresesi önünde düzenlenen Sivas Memleket Gazetesi 1. Kitap Günleri'ne 75 yayınevi katıldı.





Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, açılış öncesi yaptığı konuşmada, kitapla okurun buluşmasını sağlayan bu etkinliğin çok faydalı olduğunu söyledi.



Sivas adına güzel bir çalışma yapıldığını aktaran Yıldızhan, fuarın hayırlı olmasını diledi.





Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirterek, "İnanıyorum ki bu tür faaliyetler gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandıracaktır." dedi.





İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Sivas ve kitap kelimesinin bir araya geldiğinde çok anlam ifade ettiğini söyledi.





Sivas'ta bu tarz kitap günlerinin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Pürlü, "Bu işe sivil toplum kuruluşlarımızın özellikle de bir basın kuruluşumuzun sahip çıkması çok güzel. Bilimin, sanatın, kültürün temellerinin olduğu bir şehirde insanların kitapla buluşması çok anlamlı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Kitap stantları konuşmaların ardından yapılan duayla açıldı.



Sivas'ta 30 Nisan'a kadar açık kalacak 1. Kitap Günleri'ne, Erdal Demirkıran, Ahmet Çapak, Melike Melis, Tolga Çağlayan, Cezmi Ersöz, Nail Mutlu, Süleyman Kocabaş, Bilal Özbay, Hulusi Eryılmaz, Halil Uzuntaş, Fikret Eroğlu, Nuran Paydaşçal ve Ali Özkanlı gibi yazarlar da konuk olacak.