Düzeltme Saat 15.15'te Geçtiğimiz "Sivas'tan Kısa Kısa" Başlıklı Haberimizi Düzenleyerek, Yeniden...

Koyulhisar ilçesinde dere ıslah ve yol çalışmaları devam ediyor.



Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, çalışmalar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Yukarıkale Mahallesi'ndeki Fatih Camisi yakınında bulunan derenin ıslah çalışması kapsamında menfez yapıldığını belirtti.



Yukarıdere Mahallesi'nin içinden geçen bu derenin ıslahı ile yol üzerinde menfezini yaparak vatandaşın hizmetine sunduklarını dile getiren Epsileli, "Mahallemizin daha modern bir hal alması için çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığımızdan hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Gölova Kaymakamı Başak, Suşehri'ni ziyaret etti



Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, Suşehri'ni ziyaret etti.



Başak, ilçeyi ziyaretinde meslektaşı Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile fikir alışverişinde bulundu.



Uzunoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivas'ın vadi ilçeleri bir bütünlük arz ediyoruz. Yeni atanan kaymakamlarımızla ilçelerimize en güzel hizmetlerin getirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda Gölova ilçemize atanan Kaymakam Ali İhsan Başak'a yeni görev yerinde başarılar dilerim." diye konuştu.



Başak da çevre ilçelerde görev yapan mülki amirler olarak hep birlikte güzel hizmetler yapacaklarını ifade ederek, "Suşehri'nde yeni göreve başlayan meslektaşım Uzunoğlu'na görevinde başarılar diliyorum." dedi.