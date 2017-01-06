Düzeltme) Mersin Barosu'ndan Kahraman Polis Fethi Sekin İçin Saygı Duruşu

Mersin Barosu avukatları, dün İzmir'deki terör saldırısında, canı pahasına çok büyük bir faciayı önleyerek insanların hayatını kurtaran Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Türk milletinin ve devletin hiçbir zaman teröre boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini söyledi.



Mersin Barosu Başkanı Er, dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerin gerçekleştirmek istedikleri hain saldırı üzerine bir toplantı düzenleyerek açıklama yaptı. Mersin Adliyesi içindeki Mersin Barosu'nda yapılan açıklamaya çok sayıda avukat katıldı.



Avukatlar, iki şehit için saygı duruşunda bulundu



Baro Başkanı Er, dün İzmir Adalet Saray'ında katliam yapmak amacıyla düzenlenen bombalı ve silahlı menfur ve hain saldırı sonucunda, kahraman polis Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit edildiklerini, aralarında avukat meslektaşlarının da bulunduğu 10 vatandaşın da yaralandığını anımsattı. İki şehide Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Er, "Fethi Sekin, bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bıraktın. Yurdunu yaşatmak için can verdin. Saklanmadın, kaçmadın. Bu vatan sana minnettardır. Kahramanlığın asla unutulmayacak" dedi.



Er'in konuşmasına ara vererek, herkesi Fethi Sekin ve Musa Can için 1 dakikalık saygı duruşuna çağırması üzerine, salonda bulunan avukatlar iki şehit için saygı duruşunda bulundular.



"Milletimiz ve devletimiz teröre karşı tek yürektir"



Er, daha sonra birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Hepimiz biliyoruz ki, hain terör örgütleri, etnik kökenlerimiz, inançlarımız ve değerlerimiz üzerinden milletimizi bölmeyi, kutuplaştırmayı, böylelikle de devletimizi yıkmayı ve dış güçlere teslim etmeyi amaçlamaktadır. Artarda gelen terör saldırıları, birlik ve beraberliğimizi bozmayı, devletimizi yıldırmayı hedef almıştır. Terör örgütleri ve Türk Devleti'nin düşmanları bilmelidir ki, Yüce Türk Milleti ve devletimiz hiçbir zaman teröre boyun eğmedi ve eğmeyecektir. Milletimiz bu oyunlara gelmeyecek, hangi siyasi ve dünya görüşünde olursa olsun aziz milletimiz ve devletimiz teröre karşı tek yürektir" diye konuştu



Dış güçlerin maşası terör örgütlerine seslenmeye, onları lanetlemeye bıkmadan usanmadan devam edeceklerini vurgulayan Er, "Bu vatan öyle kolay kazanılmadı. Bu vatanı bölemeyeceksiniz, milletimizin birliğini bozamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Mersin Barosu olarak diyoruz ki, korkmuyoruz, yılmıyoruz, teröre karşı dimdik ayaktayız. Bu mücadelede devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er yada geç bedeli olur.' Bu alçak ve hain saldırıyı düzenleyenler, doğrudan ve dolaylı destekleyenler bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Toplumsal güven ve huzurumuza yönelik bu terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN