Düzeltme"Markalı Konutta Başlatılan İkinci Tarihi Kampanya" Başlıklı Haberimizin Spotunda Yer Alan...

Markalı konut alıcıları için 240 ay vade, yüzde 0,75 ila 0,85 arasındaki faiz oranlarıyla düzenlenen ve bugün başlayan kampanyaya katılan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyeleri belli oldu.



Emlak Konut GYO ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneğinin (KONUTDER) de işbirliğinde düzenlenen kampanyaya 33 GYODER üyesi 75 proje ile katılıyor.



Şimdilik 2 ay sürmesi öngörülen kampanyaya katılan GYODER üyeleri ve projeleri şu şekilde:



"Akkuş Gayrimenkul-Alya Penta, AND Gayrimenkul-AND Pastel, ANT Yapı-Anthill Residence, Antteras, Antasya Residence, ANT Plato, Arıkan Yapı-Toskana Orizzonte, Babacan Holding-Babacan Premium, Babacan Palace, Babacan Port Royal, Bak Yapı-Konya Prestij Park, Bursa Prestij Elit, Bursa Prestij Optimum, İstanbul Prestij Park, Cathay Group-Nivo İstanbul, Nivo Ataköy, Dap Yapı-Adam Kule, Teras Kule, Dalga Kule, Vazo Kule, Taksim Petek Residence, Tango Kule, Burgu Kule, Demir İnşaat-Demir La Vida, DKY İnşaat-DKY Kartal, DKY On Kağıthane, Ege Yapı-Batışehir, Pega Kartal, Extensa İstanbul-Bomonti Modern Palas, EYG Grup-Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Gedizler Yapı-EV'RE 2.



Hasanoğlu İnşaat-Banu Evleri Ispartakule 2, Banu Evleri Ispartakule 3, İş GYO-Manzara Adalar, İnistanbul, Kiler GYO-Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Kuzu Grup-SeaPearl Ataköy, Kuzu Effect, Mar Yapı-G Marin managed by Divan, NEF-İnistanbul, Nef Ataköy Residence, Nef Bahçalievler, Nef Sancaktepe, Ortadoğu Grup-Resim İstanbul, Pana Yapı- Brooklyn Life, Piyalepaşa İstanbul-Piyalepaşa İstanbul, Sinpaş GYO-Aydos Country, Ege Yakası, Bursa Modern, Ege Vadisi, İncek Dünyası, Sinpaş Yapı-Altınoran, Marina Ankara, Sinpaş Palas, AquaCity Denizli.



Sur Yapı-Lavender Sancaktepe, Bahçeyaka Ispartakule, Gölbahçe Evleri, Marka Rezidans ve AVM, Mirage Rezidans, İlkbahar, Şehir Konakları, Exen İstanbul, Yeni Kağıthane Projesi, Yeni Maltepe Projesi, Yeni Koşuyolu Projesi, Axis İstanbul Ofis ve AVM, Tahincioğlu Gayrimenkul-Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Tekfen Emlak-HEP İstanbul (Sıraevler Ünitesi), Torunlar GYO-5. Levent, Toya Yapı-Toya Moda, Toya Vista, Toya Next, Avcılar Park, Akzirve Gayrimenkul-Harbiye, Strada Bahçeşehir, Zeytinburnu Ambarlar, Çukurova Gayrimenkul-Çukurova Balkon, Fuzul İnşaat-Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir."