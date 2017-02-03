Düzeltme) Madende İş Kazası: 1 Ölü

Çayeli Bakır İşletmeleri'nde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, günün ilk saatlerinde Çayeli Bakır İşletmeleri'nde yer altında meydana geldi. Yüzeyin yaklaşık 400 metre altında meydana gelen kazada teknik personelden Serdar Dede (35) cevher çıkartılmasında kullanılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Dede kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı. - RİZE