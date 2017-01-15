Düzeltme) Kanser Hastası Yaşlı Kadın Otomobilin Altında Can Verdi

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, hastaneye gitmek için durakta otobüs bekleyen gelin ile kayınvalidesini ezdi. Kanser hastası kayınvalide hayatını kaybederken, gelin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde İzmir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah Bursa'da hastaneye gitmek için ilçe terminaline giden gelin-kaynana, terminalde otobüs olmayınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüslerine binmek için terminalin karşısına geçti. İki kadın, durakta bulunan bir kaç kişi ile birlikte otobüs beklemeye başladı. Tam bu sırada ilçe merkezinden terminale doğru hızla gelen C.C. (30) idaresindeki 16 SB 174 plakalı otomobil, otobüs bekleyen yayaların arasına daldı. Otomobil altında kalan Vildan Atış (38) yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, kayınvalidesi Afer Atış (66) ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu öğrenilen Ayfer Atış'ın tedavi için Bursa merkezde bir hastaneye gittiği ve yanına gelini Vildan Atış'ı aldığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü C.C. gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA