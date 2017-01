Düzeltme"İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler" Başlıklı Haberimizde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Reina'da yapılan saldırının arkasında küresel terör baronları olduğunu belirterek, "Bu saldırı, Türkiye devletine ve milletine karşı yapılmıştır. ve aynı zamanda insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.



Topçu, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bıraktı ve dua etti. Topçu ve beraberindeki heyet, ardından bir başka terör saldırısının yaşandığı Reina'ya geldi. Gece kulübünün içine girip yetkililerden bilgi alan Topçu, daha sonra buraya da karanfil bırakarak terörü lanetledi.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Topçu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.



Alçakça ve kalleşçe yapılan terör olaylarının, küresel terör baronlarının arkasında olduğu bir saldırı olduğunu ifade eden Topçu, şöyle devam etti:



"Bu Türkiye devletine ve milletine karşı yapılmıştır. ve aynı zamanda insanlığa karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı, AB devletleri ve ABD kınadı. Bunu çok önemsiyorum. Bu kınamanın gerçekten samimi olduğunu anlamamızın bir tek yolu var. ABD, FETÖ terör örgütünün başını umuyorum ki, bu kanlı olaydan sonra, eğer bu kınamada samimi ise derhal iade eder. ve yine umuyorum ki, bölücü terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerinde aranan 4 bin 500'ün üzerinde kaçak var. Onları derhal Türkiye'ye iade ederler. ve yine umuyorum ki bir iş adamımızı alçakça katlettikten sonra Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de buharlaşan o teröristi bir an evvel iade ederler. Anlarız ki burada Beşiktaş'ta yapılan bu katliama karşı kınamaları gerçekten yerinde ve haklı. Ancak öyle anlarız."



Türkiye'nin Suriye'de olmasının küresel güçlerin bazı hesaplarını alt üst ettiğini dile getiren Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Aşağı-yukarı Türkiye'yi bir yıldır terörle meşgul etmek istiyorlar. Ağaç bahanesiyle şehirlerimizin sokaklarını kan gölüne çevirdiler. Sonra birdenbire önümüze kutular koyarak, devlete operasyon çekmeye kalktılar. Neticede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde misli görülmemiş bir konsept oluşturdular. CNN'ler, BBC'ler, Reuters'ler, Der Spigeller, New York Times'lar, ülkedeki bir Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olmadık hakaretler içeren yazılar yayımladılar. İçeride birbirine benzemez 16 tane parti, bir araya getirildi. Neticede bu terör olaylarının sıklaştığını gördük, yaşıyoruz, hep beraber görüyoruz. Bütün bunların bir tek derdi var. Açık ve net bir şekilde bunlar bizi yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl ki 100 yıl evvel Abdülhamid Han üzerinden koca Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'yi parça parça ettilerse bugün de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de Ankara'ya diz çökertmek istiyorlar"



Topçu, küresel güçlerin medeniyet coğrafyamızda gönüllerince yeni bir harita belirlemeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Sevr ile falan yetinmeyeceklerini ayan beyan, beyan ediyorlar zaten. Bizi yok etmek istiyorlar. Ama netice itibarıyla şunu anlayamıyorlar ve göremiyorlar, bilemiyorlar. Bizi Tanrı Dağı'ndan indiren, bize bir kader yazmış. Mezopotamya'ya gelmişiz, buranın çocuklarıyla kucaklaşmışız. Hicaz'a inmişiz, Hira dağına çıkmışız. Balkanların, Afrika'nın çocuklarıyla kucaklaşmışız. Bu bizim bir ilahi kaderimiz. Bu ilahi kaderimizi Çanakkale'de bozmaya çalışmışlar, güçleri yetmemiş. Sakarya'da Dumlupınar'da denemişler, güçleri yetmemiş. En son 15 Temmuz'da bozmaya çalıştılar yine güçleri yetmedi. Bu millet, Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Alevisi ve Sünnisi ile o gün sokakta olan bir insan olarak söylüyorum: Tankları elleriyle durdurdu. Yukarıdaki helikopterleri, jetleri elleriyle tutup aşağı indirmeye çalıştı. ve neticede kanını verdi ama egemenliğini ve bağımsızlığını kimseye teslim etmedi. ve bunlar şimdi bu alçakça saldırılarını hızlandırdılar."



Terör saldırılarının yürekleri yaktığını, ciğerleri parçaladığını ama yine de bu milleti oluşturan unsurların birlik ve beraberliğinin tıpkı Sakarya ve Dumlupınar'daki gibi oluştuğunu belirten Topçu, "Mustafa Kemal'in etrafında olduğu gibi yeniden pekişiyor ve birleşiyor. Yeniden Kuva-yı Milliye ruhu bu milleti alev alev sarıyor. Bizi yenemeyecekler. Asla Ankara'ya diz çökertemeyecekler. Ankara iri olacak, diri olacak, bir olacak, beraber olacak. ve Balkanlardan Çin Seddi'ne, Arakan'a kadar nerede bir mazlum varsa ay yıldızlı al bayrak orada olmaya devam edecek. Biz onları harita çizmeye çalıştıkları sahalarda olduğumuz için bu işler başımıza geliyor." ifadelerini kullandı.



Küresel terör baronlarının Suriye'de ve Irak'ta Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i alçakça ve haince katlettiklerini, zalim Esed ile birlikte emperyal emeller uğruna bu cinayetleri işlediklerini vurgulayan Topçu, şöyle konuştu:



"Araplar, Türkmenler, Kürtler ölüyor. Ben buraya gelmeden evvel Halep'e, Başika'ya 107 tır yardım gönderme organizasyonundan geldim. Milletlerin kadim özellikleri vardır. Anadolu milletinin kadim özelliği de merhametidir, ahlakıdır, kahramanlığıdır. Acılar yaşadıkça büyüyoruz. Nasıl ki geçmişte Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da şahlandıysak, bugün de Beşiktaş'ta gerekirse bir eğlence kulübünde, Şehitler Tepesi'nde, Kayseri'de, Bab'da, Musul'da, Halep'te tekrar Kürd'üyle Arab'ı ile Türkmen'i ile şahlanıyoruz bir ve beraber oluyoruz."



Topçu, bu birlik ve beraberliğin kıyamete kadar devam edeceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz şu anda başkomutanın ilan ettiği gibi milli bir seferberlik halindeyiz. Bu milli seferberliğin gereğini milletin her bir ferdi yapıyor. Devlet millet el ele bölücü terör ile FETÖ, DEAŞ terörüyle ve bunların arkasındaki küresel güçlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadele bizi her gün daha da perçinleştiriyor bir ve beraber olmamızı sağlıyor. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Bir olan sinelere top vursa deviremiyor'. Allah'ın izniyle deviremeyecekler. Bu işin arkası önü mutlaka aydınlanacaktır. Asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Hep birlikte, beraber bu alçakları nasıl ki çukurlardan kazıdıysak şimdi dağdan kazıyacağız, ovalardan kazıyacağız kamudan kazıyacağız. Nerede bu ihanet yuvaları varsa, hep beraber hep birlikte el birliğiyle temizleyeceğiz."



Açıklamanın ardından Yalçın Topçu ve beraberindekiler, saldırının olduğu bölgeden ayrıldı.