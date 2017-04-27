Düzeltme "Düşük Karbon Kahramanları Ödüllendirildi" Başlıklı Haberimizin "Düşük Karbon Kahramanı...

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olan kuruluşların ödüllendirildiği bildirildi.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, karbon salımını düşürerek iklim değişimine karşı mücadelede örnek olan 19 kuruluşa "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü verildiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, sanayi alanındaki büyümenin düşük karbon ekonomisine paralel şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.



Ödül alanlar arasında sanayide enerji verimliliği uygulayan projelerinin öne çıktığını kaydeden Karaosmanoğlu, "Sadece bugünü değil, yarınını da düşünen sürdürülebilirlik yönetim stratejisiyle ilerleyen karbon cimrilerini ödüllendirdik. Karbon azaltımı konusundaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla SÜT-D'nin sürdürülebilirlik yaşam kültürü kazandırılması eylemine katkı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Düşük Karbon Kahramanı ödülü alan şirket ve projeler şöyle:



1-) Akiş Grup: İncesu Rüzgar Enerji Santrali ve Yerel Etki Projesi



2-) Bereket Enerji: Arnaz Rüzgar Elektrik Santrali



3-) Gama Enerji: LAMAS III-IV Hidroelektrik Santrali Karbon Ticareti ve Sosyal Sorumluluk Projesi



4-) Enervis: Tekstil Sektöründe Atıksu Isı Geri Kazanımı Projesi



5-) Ernst Young Türkiye: Önce Biz Karbon Ayak İzimizi Düşürüyoruz Projesi,



6-) Ege Tarımsal Enerji: Pirinadan Yeşil Mangal Kömürü Üretimi Projesi



7-) Samsun Avdan: Dönüşüm Müzesi ile Karbon Yönetimi Bilinçlenmesine Katkı Projesi



8-) Kolza Geri Kazanım: Bitkisel Atık Yağları Topla, Karbonu Azalt Projesi



9-) Temiz Enerji Vakfı: Köyde Yeşil Ekonomi Projesi



10-) Zorlu Enerji: Enerjimiz Çocuklar için Projesi ve Karbon Ayak İzi Kitabı



11-) Shell Türkiye: Atık Isı Geri Kazanımından Yeşil Fonlamayla Engelli Eğitimine Destek Projesi



12-) Vestel Beyaz Eşya: Boyahane Pompalarında Basınç Optimizasyonu ile Enerji Verimliliği Projesi



13-) Bursa Büyükşehir Belediyesi: Bursa Hafif Yaylı Sistem II. Aşama Projesi ile Sera Gazı Azaltımı



14-) Kartal Belediyesi: Sudan Sebep Fidan Dağıtımı Projesi



15-) İETT: Bilim Hattı Projesi



16-) Halkbank: Geleceğe Enerjimiz Kalsın Projesi



17-) Sütaş: Çiftlikten Sofralara Atıktan Enerji Elde Edilmesi Projesi



18-) Becton Dickinson (BD) Türkiye: Yaşam Bilimleri ve Medikal Teknoloji Operasyonlarında ve Değer Zinciri Boyunca Sera Gazı Emisyonlarında Sera gazı Emisyonlarını Azaltma ve İklim Esnekliğini Artırma Uygulaması



19-) Organik Kimya: Türkiye'nin İlk Isıtmalı Press Teknolojisini Kullanan Atık Su Arıtma Çamuru Susuzlaştırma Projesi