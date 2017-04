Düzeltme) Diyarbakır Çiçek Bahçesine Dönüştü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, park, kavşak, refüj, yeşil alan ve meydanlara farklı renklerde lale, menekşe, çuha, süs lahanası ve gül olmak üzere 964 bin 500 mevsimlik çiçek dikerek kenti renklendirdi. Baharla birlikte çiçek kokularının kentin her tarafına yayıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Yaptığımız çalışmalarla kentimizi çiçek bahçesine çevirdik" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin daha estetik bir görünüm alması amacıyla yeşil alanlar, park, refüj, kavşak ve meydanlarda peyzaj çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kasım ayından itibaren birçok noktaya mor, kırmızı, beyaz, sarı ve benekli 610 bin menekşe; mor, sarı ve kırmızı 100 bin çuha, mor ve beyaz 120 bin süs lahanası; kırmızı, sarı ve turuncu 130 bin lale, çeşitli türlerinde 4 bin 500 gül olmak üzere toplam 964 bin 500 çiçek dikerek kenti çiçek bahçesine çevirdi. Yeşil alanlara dikilen farklı renklerde 120 bin süs lahanası ve 110 bin menekşe olmak üzere toplam 230 bin adet mevsimlik çiçek, Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ'de bulunan serasında üretildi.



Laleler kavşakları süsledi



Büyükşehir Belediyesi, kasım ve aralık ayında orta refüj ve kavşaklarda yaptığı çalışmayla farklı alanlara toplam 130 bin adet lale soğanı dikti. Mart ayının sonlarına doğru çiçek açan laleler, haziran ve temmuz ayında toprak altında bulunan ve çoğalan lale soğanları gelecek yıl tekrardan dikilmek üzere topraktan sökülecek, soğuk bir alanda muhafaza edilecek. Gelecek yıl yine kasım ve aralık aylarında yapılacak çalışmayla elde edilen 500 bin lale soğanı kentin park, refüj ve kavşaklarına dikilecek.



Lale Festivali düzenlenecek



Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl lale soğanlarının çiçek açtığı ayda Lale Festivali'ni yapacağı çeşitli etkinliklerle düzenleyecek. Yurttaşların talep etmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi, lale soğanlarını dağıtacak. Festival kapsamında farklı konseptlerde en güzel laleleri yetiştirenlere ödüller verilecek.



Güller çiçek açacak



Şubat ve mart aylarında refüj ve kavşaklara bachmignon, cubana ve meilland türlerinde 4 bin 500 gül diken Büyükşehir Belediyesi, devam eden çalışmalarda gül sayısını 15 bin adette çıkaracak. Kentin farklı noktalarında dikilen güller mayıs ayından itibaren çiçek açmaya başlayacak.



1 milyon mevsimlik yaz çiçeği dikilecek



Yaz mevsimindeki çiçek dikimi hazırlıklarına alanların tesviyesi, toprak takviyesi, çapalama, çimlendirme, sulama tesisatlarının onarılması ve yeni tesisatların döşenmesiyle devam eden Büyükşehir Belediyesi, farklı türlerde toplam 1 milyon adet yazlık mevsimlik çiçek dikecek. Yaz mevsimi için Büyükşehir Belediyesi, sera üretim tesislerinde ürettiği farklı renklerde 500 bin petunya, kadife, zinniya, horoz ibiği ve katmerli petunya çiçeği dışında kooperatiflerde üretilen kentin iklim koşullarına uygun olan vapur dumanı, begonya ve aslan ağzı çiçeklerini satın alarak dikimini gerçekleştirecek. Mevsimlik yaz çiçek dikimi kapsamında daha önce farklı alanlarda bulunan dikey bahçelerde yeniden canlandırılacak.



"Kentimizi çiçek bahçesine çevirdik"



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentte yeşil alanları artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla kentimizi çiçek bahçesine çevirdik. Baharla birlikte açan çiçek kokuları kentin her tarafına yayıldı. İnşallah Diyarbakır'ın her yeri çiçek gibi olacak" dedi. - DİYARBAKIR