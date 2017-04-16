Düzeltme) Başkan Atilla Oyunu Kullandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla oyunu kullandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla oyunu kullandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Lisesinde oyunu kullandı. Okula gelen Atilla, sandık görevlilerine kolaylıklar diledikten sonra aldığı oy pusulasını karavanın arkasında mühürleyerek, sandığa attı. Atilla, "Referandum memleketimiz için mübarek olsun" dedi. - DİYARBAKIR