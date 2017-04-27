Düzeltme) Başbakan Yıldırım, Rusya'ya Üzüntülerini İletti
Başbakanlık yetkilileri, Karadeniz’de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Başbakan Yıldırım’ın mesajını Rusya tarafındaki ilgili makamlara iletti.
Başbakanlık yetkilileri, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Başbakan Yıldırım'ın mesajını Rusya tarafındaki ilgili makamlara iletti.
Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Başbakanlık yetkilileri, Rusya tarafına üzüntülerini iletti. Danışmanlar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı ilgili tarafa aktarıldı. - ANKARA