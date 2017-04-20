Düzeltme"Austrian Post Yeni Hizmetlerini Müşterilere Sundu" Başlıklı Haberimizin İkinci...

Avrupalı lojistik firmalarından Austrian Post, teslimatta 24 saat kesintisiz hizmet sağlayacak iki yeni inovatif çözümü uygulamaya koydu.



Austrian Post açıklamasına göre, Aras Kargo'nun yüzde 25 hissesinin sahibi olan ve 12 ülkede sürdürdüğü faaliyetleriyle Avrupa'nın önde gelen kargo şirketlerinden Austrian Post, kesintisiz teslimat hizmetine yönelik inovatif çözümler geliştirmeye 2017'de de devam ediyor.





Austrian Post, yüzde 90 oranındaki ilk teslimat başarısını daha da yukarı çekmek için yerleşim noktalarına yakın mesafede 18 binden fazla gönderi teslim kutusu yerleştirdi. Gönderileri olduğu konusunda bilgilendirilen alıcılar, gönderilerini yakınlarında bulunan bu kutulardan günün her saati alabiliyor.





Self servis noktalarında sunduğu hizmeti de geliştiren Austrian Post, faaliyetteki 335 noktada yer alan damga makineleri ve posta bırakma kutuları sayesinde, müşterilerine 24 saat mektup veya paket gönderme olanağı sağlıyor.





Paket bekleyen bir müşterinin, kapısının önüne bıraktığı bir kutu olan Flexibox, 2016'da görücüye çıkarılmış olan bir inovatif çözüm. Flexibox, hırsızlığa karşı özel bir kayışla kapıya monte ediliyor. 2017'nin ortalarından itibaren, kuryeler tarafından alınması için iade paketlerini de doğrudan Flexibox'a bırakmak mümkün olacak.





Austrian Post'un akıllı telefon uygulaması, bugün 600 binden fazla Avusturyalının faydalandığı düzenli kullanılan bir hizmete dönüştü. Uygulama, gönderinin durumu hakkında bilgi sağlıyor ve gönderinin başka bir adrese yönlendirilmesi veya teslimat tarihinin ertelenmesi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.





Firma bu çözümlerin yanı sıra Avusturya çapında cumartesi teslimatlarını da başlatarak, alıcılarına kolilerini artık haftanın altı günü ulaştırıyor.