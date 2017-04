Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KKTC'nin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kıbrıs'ta çözüm olsa da olmasa da reformları yapıp, KKTC'yi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına oturtmak için hem reform hem de kaynak noktasında size desteğe devam edeceğiz." dedi.



Uluslararası Final Üniversitesince Girne Acapulco Otel'de düzenlenen "Dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı"na, Mehmet Şimşek'in yanı sıra KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve ilgililer katıldı.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı konuşmada, küresel ekonomide ciddi toparlanma söz konusu olduğunu belirtti.



Şimşek, "Küresel kriz sonrasında resesyondan çıkış söz konusuydu ama sonrasında sürekli bir şekilde uzun vadeli büyümenin altında bir performansla giden dünya ekonomisinde bu sene kıpırdanma başladı. Bütün öncü göstergeler, bu sene küresel ekonominin daha hızlı büyüyeceğini gösteriyor." diye konuştu.



Uluslararası Para Fonunun son yıllarda aşağı yönlü revizyonunun aksine, hafif de olsa bu senenin büyüme rakamının yukarı doğru revize edildiğini belirten Şimşek, "Küresel kriz sonrası dönemi esas alırsanız, yani 2010-2016 dönemini, Türkiye yüzde 6,7 reel olarak büyümüş. Ama 2002'den itibaren bakarsanız, yüzde 5,7'lik ki o da yine son derece güçlü bir büyümedir. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın, birçok şoka rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin güçlü olduğunu görüyorsunuz." dedi.



Türkiye'nin 2016'da sıkıntılı bir dönemi geride bıraktığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:



"Kolay bir dönem olmadı. Yani darbe girişimleri rutin olaylar değil. Hain darbe girişimi. Bütün bunlara baktığınız zaman, başka bir ülke olsa aslında çoktan, çok daha derin bir resesyonda değil bir bunalımda olurdu, derin bir bunalıma, depresyona girerdi. Ama Türkiye, çok şükür öyle bir yılda dahi küresel büyümeye yakın, yüzde 2,9 oranında büyümüş. 600 bin vatandaşına iş imkanı bulmuş. Bu sene daha iyi olacak. Reformlarla bu toparlanmayı kalıcı hale getirmek istiyoruz."



"Reform yaparsanız, 'Sizi tanımıyoruz' diyen ülkeler de gelir"



"KKTC'nin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz." diyen Şimşek, KKTC'nin ekonomide yatırıma, üretken alanlara daha çok kaynak ayrılmasının kendisini çok sevindirdiğini söyledi.



Şimşek, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği kaynağın küçük bir kısmının bütçe finansmanına gitmesinin "muazzam bir gelişme" olduğunu, bundan dolayı KKTC Hükümeti ve bakanlarını kutladığını belirtti.



Türkiye'de de kaynağın olduğunu dile getiren Şimşek, "Türkiye'de son yıllara bakarsanız, ortalama yıllık 7-8 milyar dolar yurt dışına küresel yatırım olarak geliyor. KKTC de reformlarla rahat şekilde yine bu kaynağın bir kısmını çekebilir. Siz reform yaparsanız 'Sizi tanımıyoruz' diyen diğer ülkeler de gelir." değerlendirmesinde bulundu.



"Kıbrıs'ta çözümden yanayız"



Kıbrıs'ta çözümden yana olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:



"Eşit statüye sahip iki devleti destekliyoruz. Samimi olmaları gerekir. Kıbrıs'ta çözüm olsa da olmasa da bu reformları yapıp KKTC'yi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına oturtmak için hem reform hem kaynak noktasında size desteğe devam edeceğiz. Bizim ortak bir kaderimiz var, ortak bir geleceğimiz var. İnanıyorum ki KKTC'de de yapılacak reformlarla bu gelişmelerden olumlu şekilde netice alınacak ve hep birlikte daha yüksek gelir grubu ülkeler arasında gireceğiz. Reform artı istikrar, Türkiye ve KKTC için çok sihirli bir formüldür. Reform ve istikrar beraberinde başarı getirecektir. Bu formül beraberinde yüksek refahı getirir. Onun için inanıyorum ki bütün sıkıntılarımıza rağmen, son derece olumsuz küresel algımıza rağmen Türkiye hızlı bir şekilde bir toparlanma süreci içerisindedir. Türkiye algısını değiştirecektir. Gerçekliği değiştirdiğin zaman algı da değişir."



"Referandum sonuçlarına saygı duyuyorlar"Türkiye'de 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına ilişkin dün AB'nın dışişleri bakanlarının toplantısı sonrasında yapılan açıklamaların oldukça cesaret verici ve teşvik edici olduğunu belirten Şimşek, "Çok net olarak iki tane basit mesaj var. Türkiye'nin referandum sonuçlarına saygı duyuyorlar. Tartışmalar geride kaldı, Türkiye ile olan müzakereleri dondurmuyorlar. Bu, bizim normalleşmeyle birlikte tekrar reformlara odaklanmamızın önünü açar." şeklinde konuştu.