- Irak Dışişleri Bakanı Caferi:



"Musul'daki operasyonun birkaç ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz"



Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, "Musul'daki operasyonun birkaç ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." dedi.



Caferi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, ilk olarak kasım ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından Baabda Sarayı'nda kabul edildi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Caferi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'dan Avn'ı kutlayan ve Bağdat'a davet eden mesajı ilettiğini söyledi.



Arap Birliğinin birliktelik unsuru olarak görülmesini görüşmede teyit ettiklerini belirten Caferi, "Farklı rejimler ve farklı geçmişler olduğu için ayrılıkları gözardı etmiyoruz. Ancak bizi birleştiren şeyler ayrıştıranlardan fazla." diye konuştu.



Ülkesindeki DEAŞ'a yönelik operasyonlara da değinen Caferi, "Musul'daki operasyonun birkaç ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." ifadesini kullandı.



Caferi daha sonra Başbakan Saad Hariri ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı, Caferi'nin Hariri'yi de Bağdat'a davet ettiği belirtildi.



Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Caferi'nin, Lübnan'ın Bağdat'a büyükelçi atama konusunu görüştüğü kaydedildi.



Diplomatik hareketlilik



Cumhurbaşkanlığı koltuğunun iki buçuk yıl boş kalmasının ardından Mişel Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve ardından Saad Hariri'nin hükümeti kurmasıyla Lübnan'daki diplomatik hareketlilik artış gösterdi.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da dün çeşitli temaslarda bulunmuştu.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın pazartesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de çarşamba günü Beyrut'u ziyaret edeceği bildirildi.