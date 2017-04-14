Düzcespor-Yeşil Bursa: 1-0





STAT: 18 Temmuz



HAKEMLER: Yavuz Çetin (xxx), Sezgin Altun (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx)



DÜZCESPOR: Salih (xx)- Şeyhmus (xx), Kerem (xx), İsmail (xx) (Dk.45 Bünyamin xx), Teoman (x) (Dk 72 Barış xx), Emre (xx), Zihni (x), Mert (xx), Berk (xx), Ömer (x) (Dk 80 Mesut), Oktay (xxx)



YEŞİL BURSA: Volkan (x)- Ekrem (xx), Furkan (x), Mehmet (x), Kadir (xx), Berat (xx), İbrahim (x) (Dk.78 Yunus xx), Emirhan (xx), İsmail (xx) (Dk.45 Talha xx), Fatih (x), Mustafa (x) (Dk.65 Semih xx)



GOL: Dk.19 Oktay (Düzcespor)



SARI KARTLAR: Oktay, Salih (Düzcespor), Furkan, Ekrem (Yeşil Bursa)



SPOR Toto 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Düzcespor, kendi sahasında karşılaştığı Yeşil Bursa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da izledi.



19'uncu dakikada Düzcespor atağında Oktay, ceza sahası içinde sert vurdu top ağlarla buluştu: 1-0.



33'üncü dakikada Zihni soldan ortaladı, Mustafa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



44'üncü dakikada Emirhan'ın ara pasına Mustafa hareketlendi, plase vuruşunda top kalecide kaldı.



İlk yarı Düzcespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



52'inci Yeşil Bursa atağında Kadir kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.



