Düzcespor-Kemerspor 2003: 5-3
STAT: 18 TemmuzHAKEMLER: Alkım Aksoy (xxx), Özgür Kalaycı (xxx), Aydın Karsavuran (xxx)DÜZCESPOR: Salih (x)- Kerem (xx), Barış (x) (Dk.63 Teoman xxx), İsmail (xxx), Rıdvan (xx) (Dk.45 Emre xxx), Tayfun (xx), Eray (xx), Mert (xxx), Ömer (x) (Dk.
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xxx), Özgür Kalaycı (xxx), Aydın Karsavuran (xxx)
DÜZCESPOR: Salih (x)- Kerem (xx), Barış (x) (Dk.63 Teoman xxx), İsmail (xxx), Rıdvan (xx) (Dk.45 Emre xxx), Tayfun (xx), Eray (xx), Mert (xxx), Ömer (x) (Dk.78 Mesut x), Oktay (xx), Enver (xx)
KEMERSPOR 2003: İlyas (xx) (Dk.90 Berkay)- Suat (xx), Sergen (xx) (Dk.78 Tugay xx), Yunus (xx), Akın (xxx), Umut (xxx), Zekeriya (x), Ahmet (xx), Deniz (xxx), Semih (xx), Serkan (xx)
GOLLER: Dk.16 (penaltı) İsmail, Dk.55, Dk.85 Mert, Dk.57 Emre, Dk: 88 Teoman (Düzcespor), Dk.2, Dk.67 Deniz, Dk.52 Akın (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Kerem, Ömer (Düzcespor), İlyas (Kemerspor 2003)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Düzcespor, sahasında karşılaştığı Kemerspor 2003'ü 5-3 yendi.
2'nci dakikada Kemer 2003 atağında Deniz, ceza sahası içinden sert vurdu top ağlarla buluştu: 0-1.
15'nci dakikada İsmail, ceza sahası içinde kaleci İlyas'ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
16'ncı dakikada Düzcespor'da penaltıyı kullanan İsmail topu filelere gönderdi: 1-1.
52'nci dakikada soldan orta yapıldı. Akın'ın sert vuruşunda top filelere gitti: 1-2.
55'nci dakikada sağdan orta yapıldı. Mert plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin şutu ağlarla buluştu: 3-2.
67'inci dakikada gelişen atakta Deniz, topu ağlara gönderdi: 3-3.
85'inci dakikada Düzcespor atağında ceza sahasına giren Mert'in sert şutu filelere gitti: 4-3.
88'inci dakikada Düzcespor atağındaTeoman, sağdan yapılan ortada topu filelere gönderdi: 5-3.
Karşılaşma Düzcespor'un 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
- Zce