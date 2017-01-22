Düzceli Umrecilerden Nur Dağı'nda Temizlik Seferberliği

Düzce'den umre için kutsal topraklara giden vatandaşlar, bilinçsizce atılan çöplerle kirletilen Nur Dağı'nda temizlik çalışması yaptı.



Düzceli umreciler Nur Dağı'nda çöp temizleme seferberliği başlattı. Yıllardır adeta bir çöplüğü andıran Nur Dağı ve Hira Mağarası'nın civarına atılan çöpler, bu kutsal mekanı ziyarete gelen Düzceli umrecileri derinden üzdü. Allah tarafından Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığı ile ilk vahyin indiği Hira Mağarası'nı ziyaret eden grup, burada sabah namazı kılarak bol bol dualar etti. Ardından da vatandaşlar, bu kutsal mekanda çevreye atılan çöpleri topladı.



Kafilenin başında bulunan din görevlisi Burhan Gelen, Nur Dağı'nın Peygamber Efendimizin inzivaya çekildiği önemli bir yer olduğunu ve ilk vahyin de burada geldiğini hatırlatarak, bu kutsal mekanın çöplük içinde kalmasına vicdanlarının el vermediğini söyledi. Düzceli umreciler olarak bir çöp temizleme seferberliği başlatmak istediklerini belirten Gelen, "İnşallah Nur Dağı'nı ziyaret eden umrecilerimiz geldiklerinde bir poşet dolusu çöp toplasalar burası tertemiz olur" diye konuştu.



"Son nefesine kadar 'ümmetim, ümmetim' diyerek nefes veren İslam dininin yüce peygamberi Hz. Muhammed'e layık olmamız gerekli" diyen din görevlisi Nezih Bakkaloğlu da, "Bizler burayı ziyaret ettik ve gördüğümüz tablo karşısında umreci kardeşlerimizle elimizden geldiğince bir temizlik çalışması yaptık. Ancak bu yeterli olmaz tabi ki de. Burada çok çöp var. Hem umrecilerimize hem de Suudi yönetimine çöplerin toplanması için buradan sesleniyorum" diye konuştu. - DÜZCE