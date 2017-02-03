Düzceli Kick Bokscular Sakarya'dan Dereceyle Döndü

Yıldızlar Kick Boks Ligi müsabakalarından 5 sporcu dereceyle döndü.



Sakarya ilinde düzenlenen Yıldızlar Kick Boks Ligi 2.Etap Şampiyonasına 220 sporcu katıldı. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Arslan Doğan önderliğinde şampiyonaya katılan Düzce Kick Boks takımı 9 sporcu ile katıldı ve bu sporculardan Edanur Başoğlu, Kaan Şereflioğlu, Murat Koyun, Mertcan Baki ve Talha Mert dereceye girdi.



Kick Boks Antrenörü Arslan Doğan," Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularının ilk maçlarıydı. Tecrübe için güzel bir başlangıç oldu. Şimdi hedefimiz Bolu'da yapılacak olan final müsabakaları. Daha iyi başarılar etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DÜZCE