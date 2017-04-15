Düzceli Çiftçilere Süt Hijyeni Eğitimi Verildi

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından çiftçilere Süt Hijyeni Eğitimi düzenledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokol gereği, sütün üretimi, toplanması, depolanması ve nakliyesinde çalışan kişilere yönelik olarak Düzceli üreticileri süt hijyeni eğitimi gerçekleştirildi. İl Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burcu Şener, Düzce İli Tarımsal Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeynep Hızal tarafından süt hijyeni konusunda bilgi verildi. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda 22 kişi sertifika almaya hak kazandı. - DÜZCE