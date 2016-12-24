Düzce Valisi Dağlı'dan SEKA Kültür Alanına ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, çevre illerden de büyük ilgi görüyor.

Son olarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet, Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ne konuk oldu. Vali Dağlı, eski SEKA Kağıt Fabrikası'nda Türkiye'ye örnek olarak uygulanan endüstriyel dönüşüm projesiyle hayata geçirilen SEKA Kültür Alanı'ndaki Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ni çok beğendiğini dile getirdi. Vali dağlı, Düzce'den öğrencilerin Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ni ziyaret etmeleri için harekete geçeceğini iletti. Ziyarette Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Müşaviri Hasan Zer de hazır bulundu.

