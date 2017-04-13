Düzce Valisi Dağlı'dan Bolu Valisi Baruş'a Ziyaret

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Dağlı'nın Baruş'u makamında ziyaret ettiği bildirildi.



Baruş tarafından Valilik önünde karşılanan Dağlı'nın ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladığı, Dağlı ile makamda bir süre sohbet eden Baruş'un, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür ettiği kaydedildi.