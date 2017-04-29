Düzce Üniversitesine Ödül Yağmuru

Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen "Hayal Edin Gerçekleştirelim" adlı Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması'nda Düzce Üniversitesi'ne ödül yağdı.



Türkiye genelindeki 156 farklı üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören bin 458 öğrencinin başvurduğu yarışmada ödüller sahibini buldu.



Çevre, eğitim, findeks finansal okuryazarlık, kültür-sanat, sağlık-spor ve toplumsal kategorilerinde 2 bin 80 proje başvurusunun yapıldığı yarışmanın ödül töreni, İş Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk 30'a kalan projelerin ödüllendirildiği yarışmada, Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş danışmanlığında yarışmaya hazırlanan öğrenciler 5 ayrı dalda ödül aldı.



Düzce Üniversitesi'ne öğrencilerinden; Damla Akpınar, kültür-sanat kategorisinde "Kelime Elinde" adlı projesiyle 3.'lük derecesi elde etti. Yarışmada Mahmut Gel isimli öğrenci; eğitim kategorisinde "Açıkta Değilim Dersteyim" projesiyle 3.'lük, çevre kategorisinde "Ormana İmza At" projesiyle 4.'lük ve findeks finansal okuryazarlık kategorisinde ise "Nörofinansçım" projesiyle 5.'lik derecelerinin sahibi oldu. Mehmet Aydoğdu ise toplumsal kategorisinde"Kırmızı Buton" projesiyle beşincilik ödülüne layık görüldü.



Ayrıca geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bu yılda "Hayal Edin Gerçekleştirelim" Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasında, en çok başvuruda bulunan üniversite olarak proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş ödüllendirildi. - DÜZCE