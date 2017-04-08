Düzce Üniversitesinden İşliklev Düşüncesi Konulu Konferans

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "İşliklev" başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programda, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi Özden, 7 yıl boyunca çalgılar aracılığıyla deneyimlemeye çalıştığı işliklev düşüncesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.



Konferansta, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Özden tarafından sese dair problematikler ile işliklev çalışma mekanın özellikleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. İşliklev kavramını; kendi içine kapalı, sınırlı kalmak yerine paylaşıma açık kimliği ile sürdürülebilir birlikteliği öneren bir düşünce şeklinde açıklayan Özden, işliklev sürecindeki çalgı ve çalgılama deneyimlemelerini katılımcılarla paylaştı.



Yrd. Doç. Dr. Lütfi Özden, "İşliklev önerisi, dokunarak ve yan yana gelecek ses katmanlarıyla bir aradalığı ve doğrudan, nesnesiyle çoğalan bir iletişimi olanaklı kılmaktadır. İşliklev bir tür ses tasarımı odasıdır. Sesin yaptığım tasarımlarla, sorgulamaları ve sesi var etme hallerinin deneyimlendiği yerdir. Bir çalgının ustaca çalınmasının yerine, öncesi olmayan, o an gerçekleşen dokunmalarla; sesle birlikte zaman öğesinin de dahil edildiği süreçtir aynı zamanda" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.



Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Lütfü Özden, tasarladığı müzik aletlerini merak eden katılımcılara deneme fırsatı verdi.



Programın sonunda Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yıldız Doyran ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumdan dolayı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Özden'e teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE