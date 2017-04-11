Düzce Üniversitesi ve Mevlüde Çıtlak Anaokulu'nun Örnek Birlikteliği

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elamanları ve öğrencileri, Mevlüde Çıtlak Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek önemli bir projeye imza attılar.



Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı ile Geleneksel El Sanatları Programı öğretim elamanları ve öğrencileri Mevlüde Çıtlak Anaokulu'nu ziyaret ederek birlikte fen alanında birtakım deneyler yaptılar. Görsel etkinliklerle bütünleştirilerek çocukların ilgisini çekecek hale getirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri, günlük hayatta karşılaşabilecekleri birçok bilimsel olayın nasıl gerçekleştiğini uygulamalı olarak görmüş oldu. Ayrıca, yemeleri ve yememeleri gereken gıdalar, evdeki zararlı kimyasallar gibi bazı önemli bilgiler, deneyler eşliğinde anlatılarak öğrencilerin kapsamlı bilgi edinmeleri sağlandı. Bu sayede çocuklara evde rahatlıkla yapabilecekleri deneyleri öğrenmeleri ve onlara yararlı olabilecek davranışların kazandırılması amaçlandı.



Fen deneylerini tamamlayan çocuklar, canlı müzik eşliğinde Geleneksel El Sanatları Programı öğretim elamanları ve öğrencileri ile birlikte ebru çalışması yaptılar. Ebru çalışmalarından elde edilen ürünler emek veren öğrencilere hediye edilerek sanat dünyalarının gelişmesine katkı sağlandı.



Etkinlikte emeği geçen Mevlüde Çıtlak Anaokulu Müdürü Nurcan Günay ile Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Haydar Göksu ve Uzm. Sedat Kaya, çocukların yarınları için böyle önemli projelerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladılar. - DÜZCE