Düzce Üniversitesi'nden "Kare Kare Düzce'de Bahar" Fotoğraf Sergisi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık Şen yürütücülüğünde düzenlenen ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Kare Kare Düzce'de Bahar" adlı fotoğraf sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Sanat Eğitimi dersi kapsamında, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2A ve 2B öğrencilerinin Nisan ayı içerisinde hazırladığı fotoğraf sergisi, 3 Mayıs 2017 tarihe kadar Eğitim Fakültesi'nde ziyaretçilere açık olacak.



Temel sanat eleman ve ilkelerinin, doğa incelemesi yoluyla öğretimin gerçekleştirildiği, özellikle renk ve doku çalışmalarının yapıldığı fotoğraf sergisi ile Düzce'nin bitkisel zenginliğine dikkat çekildi.



Geleceğin öğretmen adayı olan öğrenciler, "Kare Kare Düzce'de Bahar" adlı fotoğraf sergisi projesi ile sergi hazırlama aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı elde etti. - DÜZCE