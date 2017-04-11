Düzce Üniversitesi'nde Gitar Resitali Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Doç. Dr. Ali Erim'in katılımıyla düzenlenen gitar resitali, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erim tarafından gitar resitali icra edildi. Birbirinden değerli parçalara gitarıyla hayat veren Doç. Dr. Ali Erim, başarılı bir müzikal performans sergiledi. İlgi ve beğeniyle takip edilen programda Ali Erim, katılımcılara müzikle dolu hoş bir akşam yaşattı.



Programın sonunda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, etkinliklerde gösterdiği yoğun çaba için Düzce Üniversitesi Müzik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Yücel'e teşekkür etti. Değerli bir sanatçıyı ağırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Doyran, Doç. Dr. Ali Erim'e teşekkür belgesi takdim ederek kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE