Düzce Üniversitesi Kocaelili Öğrencileri Ağırladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Düzce Üniversitesini ziyaret etti.



Kocaeli'den gelen yaklaşık 80 kişilik öğrenci grubunun gerçekleştirdiği ziyarette, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Arş. Gör. Osman Kartal, gençlere kariyer planlaması ve İşletme Fakültesi hakkında önemli bilgiler aktardı. İş hayatında İngilizcenin önemine değinen Kartal, Düzce Üniversitesinde herhangi bir program kazanan öğrencilerin, istedikleri takdirde 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi görebileceklerini belirtti. "Eğer her anınızı dolu dolu yaşamak istiyorsanız ve hayatınızı keşkelerle sürdürmek istemiyorsanız şuandan itibaren zamanınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor" şeklinde konuşan Osman Kartal, öğrencilerin çalışarak istedikleri her hedefe ulaşabileceklerinin altını çizdi.



Üniversiteyi ziyaret ederek kampüs yaşamını yerinde görme imkanını elde eden öğrencilere, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma Merkezleri anlatılarak tanıtım materyalleri hediye edilerek bilinçli tercih yapmaları amaçlandı.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren misafir öğretmenler, kendilerine bu fırsatı tanıyan Düzce Üniversitesine teşekkür ettiler. - DÜZCE