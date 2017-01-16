Düzce Polisinden Uyuşturucuya Geçit Yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 56 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Düzce'de gençlere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişiler takibe alındı. İstanbul ilinden getirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli şahıs Muncurlu Devlet Hastanesi karşısındaki park alanında kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24 paket satışa hazır kilitli şeffaf poşet içerisinde toplamda 56 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılarak savcılığa sevk edildiler. - DÜZCE