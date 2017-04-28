Düzce Polisinden Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

Düzce'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Düzce Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışmalarda; Camikebir, Kültür, Güzelbahçe, Sancaklar, Çamköy ve Akınlar mahallelerinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen; A.O.A., M.S., S.D., S.A., Y.Y., M.S ve M.K. isimli 7 şahıs bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ile yakalandı. Zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.



Gözaltına alınan zanlılardan M.K.'nin, Çamköy Mahallesi'ndeki uyuşturucu satışını organize ettiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ise yaptığı açıklamada, "Son torbacı yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. - DÜZCE