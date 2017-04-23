Düzce Polisinden 2 İlçede Huzur Uygulaması

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 ilçede akşam saatlerinde huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekiplerinin yanı sıra, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 162 kişi sorgulanırken aranan şahsa rastlanmadı. Çilimli ilçesinde bir şahsın üzerinde el yapımı ruhsatsız 7,65 diye tabir edilen tabanca ile bu tabancaya ait 6 fişek ile Gölyaka ilçesinde ise 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek ele geçirildi.



Uygulamalarda ayrıca, 1 iş yerine alkol kullandırmaktan, 1 iş yerine sigara içirmekten, 2 kişiye kapalı mekanda sigara içmekten işlem yapıldı. Uygulamaların diğer ilçelerde aralıklarla yapılacağı bildirildi. - DÜZCE