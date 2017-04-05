Düzce Polisi Didik Didik Aradı

Türkiye çapında yapılan huzur operasyonları çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamalar ile araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı.



"Huzur Türkiye-4" bütün Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonuna Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Ekiplerinin katılımıyla yapıldı. D-100 Karayolu üzerinde Kaynaşlı TEM Gişeleri çıkışı, Çilimli Kavşağı ve D-655 Karayolu Yığılca Sapağında konuşlanan ekipler araçlar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler ayrıca araçlarda bulunan şahıslar üzerinde arama yaparak suç ve suç unsuru aradılar. Araçların içini dışını titizlikle arayan ekipler, şahısların kimliklerinin de GBT sorgusu yaparak aranan şahıs çalışması yaptılar.



Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca şehir merkezinde de umuma açık yerlerde yaptıkları uygulamalarda şüpheli ve aranan şahıslar için çalışma yaptı. - DÜZCE