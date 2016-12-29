Düzce Oyuncak Osb İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan, Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarmak için bakanlık olarak iki çözüme sahip olduklarını belirterek, "Sanayide mutlaka yapısal dönüşüm gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, tüm sanayide teknolojik yoğunluğu arttırmak. İkincisi, eğer teknolojik yoğunluğu artıramıyorsak ürün gamımızda katma değeri arttırmak." dedi.



Kılıçaslan, Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi (DÜ), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olduğunu söylediklerini aktardı.



Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 94'ünü imalat sanayinin, ithalatının da yüzde 73'ünü sanayi ürünlerinin oluşturduğunu dile getiren Kılıçaslan, ülke olarak üretimin, imalatın ve ihracatın dışa bağımlı, yani ithalata bağımlı olduğunu kaydetti.



Yaklaşık 6 yıldır kişi başı gayrisafi milli hasılanın 10 bin dolar düzeyinde "tıkandığını" söyleyen Kılıçaslan, şöyle devam etti:



"Türkiye orta gelir tuzağında görünüyor. Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkartmak için bakanlık olarak temelde iki tane çözümümüz var. Sanayide mutlaka yapısal dönüşüm gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, tüm sanayide teknolojik yoğunluğu arttırmak. İkincisi, eğer teknolojik yoğunluğu artıramıyorsak ürün gamımızda katma değeri arttırmak. Bugün burada kurulmasını düşündüğümüz oyuncak organize sanayi bölgesi ile oyuncak sektöründe oyuncakların katma değerini arttıracağız. Hedefimiz bu. Katma değeri arttırmak için ürünün içine bir şeyler katmamız gerekiyor. Bilgi, tasarım katmamız gerekiyor. Bilgiyi üreten merkez üniversite ile sanayicilerimiz bir araya geldi. Ben bunun sinerjisinin tüm Düzce'ye yayılacağını düşünüyorum."



Türkiye'nin 700 milyon dolar oyuncak ithal ettiğini vurgulayan Kılıçaslan, "Burada kurulacak organize sanayi bölgesinde yalnızca ithalatın sadece yarısı yani 350 milyon dolarlık üretimi burada olsa, bu rakam, tüm Düzce'nin toplam gelirine yaklaşık yüzde 15'lik bir fark oluşturacak. Yani katma değeri yüksek bir üretim olacak." ifadesini kullandı.



Kılıçaslan, konuşmasının sonunda, makinelerin altında sönümleyici olarak kullanılan ve biri Alman, diğeri Türk yapımı iki topun arasındaki farkı uygulamalı olarak gösterdi.



"Oyuncak demek gelecek demektir"



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise Türkiye'de oyuncak için harcanan ücretin kişi başına 20-40 dolar arasında değiştiğini söyledi.



Bu rakamın Avrupa'da 250 avro, ABD'de 300 dolar düzeyinde olduğunu belirten Eroğlu, "Avrupa'da veya Amerika'da anne babalar çocuklarına Türkiye'dekinden 15 katı fazla değerde oyuncak alıyor veya fazla oyuncak alıyor. Bu, bizim için müthiş bir fırsat demektir. Türkiye'nin ekonomik gelişmesiyle birlikte oyuncak sektörü de gelişecek demektir. Oyuncak demek aynı zamanda gelecek demektir. Protokolün amaçlarından birisi de bizim temel değerlerimiz üzerinden de bir şeyler üretmektir. Oyuncak, değerleri aktarmanın en güzel yöntemi." şeklinde konuştu.



Oyuncak sektörünün stratejik bir sektör olduğunu savunan Eroğlu, "Oyuncak sektörü sadece oyuncak değildir, ülkenin geleceğidir. Bu sektörümüz malesef geçmiş yılların o ezici Uzakdoğu rekabeti altında kalmış durumda. Şu anda Düzce'yi, Almanya'nın Nünberg şehrine rakip olarak ayağa kaldıracağız. Bunun için de buraya hep birlikte destek olmalıyız. Burayı maddi açıdan çok, uzun vadede yaratacağı büyük gelir, istihdam ve bölgeye kazandıracağı prestij açısından düşünmeliyiz. Çünkü çok iyi biliyorum ki Düzce'de esas mantığımız sağlık ve çevre. Bizim bahsettiğimiz sektör ikisini de tam sağlayan faktörler. Çünkü baktığınızda yeşil, CE standartları ile çevre ile uyumlu. Bunlar Düzce markasına sempati katacak. Düzce, Nünberg'in rakibi sağlıklı oyuncak üretim merkezi olduğu zaman bütün bunları kapsayacak bir yapıda olduğunu düşünüyorum." diye kaydetti



Eroğlu, Düzce kurulması planlanan oyuncak OSB için ilk etapta yaklaşık bir milyar dolarlık yatırım yapılacağını sözlerine ekledi.



"Oyuncak çalıştayı yapmayı düşünüyoruz"



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da kurulması planlanan oyuncak OSB'de üniversite olarak, tasarımdan prototiplemeye, malzeme seçiminden üretime her türlü Ar-Ge fikrine üretim üyeleriyle katkı sağlamayı taahhüt ettiklerini belirterek, "Biz bunun için varız. Milli, yerli ve evrensel oyuncak üretimine ve bir markanın oluşuna da vesile olabilmek için önümüzdeki ayın sonunda bir oyuncak çalıştayı yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı.



Törene, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, PAGEV yönetim kurulu üyeleri, Gümüşova OSB yönetim kurulu üyeleri de katıldı.