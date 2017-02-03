Geleneksel hale getirilen "Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği"nin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.



Düzce Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Düzce Otları Festivalinin tarihi 12-13-14 Mayıs olarak belirlendi.



Konu hakkında açıklamada bulunan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, ot festivalinde Düzce'de yetişen, yenilebilir otlar ve yöresel yemeklerin sunumunun yapılacağını belirtti.



Dikmen, festival hakkında şu bilgileri verdi:



"Düzcemizin kendi öz değerlerini canlandırarak bugünlere taşıdık ve insanlara sunuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz şenlikte Düzce'nin her bölgesinde, kendi gelenek, göreneklerini ve kendi yaşamını bir festival haline getirmek, gelecek kuşaklara kültürel yapıyı taşımak amacındayız. Düzce'de yaşayan herkesi bu festivalin bir parçası olmaya davet ediyorum."