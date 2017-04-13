Düzce Otları Tyche Bereket Festivali'ne Doğru

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için çalışmaların tamamlandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde gerçekleştirilecek olan festival için Belediye Meclis Salonu'nda tanıtım toplantısı yapıldığı belirtildi.



Festivalde yemek yarışmalarına katılacak olan yemeklerin sergilendiği ifade edilen açıklamada, Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen'in şu ifadelerine yer verildi:



"Festivalimiz için geri sayım başladı. Programımızı belirledik, eksiklikler tamamlanıyor. 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivalin kusursuz olması için çalışıyoruz. Herkesi hazırladığımız bu güzel festivale bekliyoruz."