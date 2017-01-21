Düzce Minibüste Uyuşturucu Kullanan 3 Kişiye Gözaltı

Minibüste uyuşturucu kullanan 3 kişiye gözaltı



DÜZCE'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Düzce -Akçakoca Karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonu yakınında park halindeki minibüsün içinde hareketsiz duran 3 kişiden şüphelenen çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polis, yaptığı incelemede otomobildeki yaşları 25 ile 30 arasında değişen Y.A.,H.K. ve E.Y.'nin uyuşturucu kullandığını belirledi. Sağlık ekipleri ayakta durmakta güçlük çeken 3 kişiye müdahale ederken, polis de minibüste arama çalışması yaptı. Aramalarda 12 gram Jamaika tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından sigortasız olduğu tespit edilen araca da cezai işlem uygulandı.



Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nden uyuşturucu madde satın almak için Düzce'ye geldiği tespit edilen Y.A.,H.K. ve E.Y. gözaltına alındı. Polis, 3 kişinin uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişileri bulmak için çalışma başlattı.