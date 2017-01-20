Düzce Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Atatürk Ticareti Yapıyorlar

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Atatürk ticareti yapıyorlar



MEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yaçın, "Atatürk üzerinden yapılan tartışmayı son derece anlamsız ver yersiz buluyoruz. Bizim önerdiğimiz raporu okumadan rapora ilişkin haber yapıldı. Bunu yapanların Atatürk ticareti yaptığını, Atatürkçülükten geçindiklerini, bunun üzerinden toplum üzerinde hegemonya oluşturduklarını görüyor ve tasvip etmiyoruz" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Düzce'de Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına yaptırılan Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, karne alan öğrencileri tebrik etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat çalışmalarına 50 akademisyen, 400 öğretmenden oluşan 9 komisyonla katkı verdiklerini söyledi. Yalçın, Memur-Sen tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanmadan haber yapıldığını ve manipüle edildiğine söyleyerek şöyle konuştu:



"Yapılan haber karalayıcı bir haberdi. Basın ahlakı açısından seviyesiz bir yaklaşımdı. Arkadaşlarımız sorular sordular. 'Seçkinler denerek kimi kastediyorsunuz?' dediler. Kendilerini toplumun üstünde gören bidon kafalıları kast ettik. Atatürk üzerinden yapılan tartışmayı son derece anlamsız ver yersiz buluyoruz. Bizim önerdiğimiz raporu okumadan rapora ilişkin haber yapıldı. Atatürkçülük konusu mutlaka müfredat içinde bulunmalıdır. Bu dersler içinde 'İnkilap Tarihi' adı altında ayrı bir hocası ve normu yoktur. Bu bütün bir tarihtir. Tarihin bütün olarak verilmesi yönünde görüş bildirdik. Bu konuya ilişkin herkesin farklı görüşü olabilir. Bu noktayı özellikle raporda belirttik. Atatürk düşmanlığı, Kemalizm gibi puntoları büyüterek müfredata ilişkin yapılacak katılımcı, çoğulcu çalışmayı gölgeleyecek çalışmaları art niyetli olarak görüyoruz. Raporu okumadan kanaat belirtenleri bu konuda bu manipülasyonun kaynakları olarak görüyoruz. Rapora ilişkin tartışma yapacaklarsa biz gerekli tartışmayı yaparız. Ama topluma tepeden bakarak öz seviyesinin üzerinde konuşarak bu toplumun efendisi gibi görmelerine izin vermeyiz."



Raporun arkasında olduklarını söyleyen Yalçın, "Atatürkçülüğün müfredattan çıkarmaya yönelik teklif olmamasına rağmen bunu yapanların Atatürk ticareti yaptığını, Atatürkçülükten geçindiklerini, bunun üzerinden toplum üzerinde hegemonya oluşturduklarını görüyor ve tasvip etmiyoruz" diye konuştu.