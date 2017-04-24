Düzce Mahalleli, Uyuşturucu Kullandığı Iddia Edilen 4 Kişiye Polise Teslim Etti

Mahalleli, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 4 kişiye polise teslim etti



DÜZCE'de, TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.



Olay, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.



Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.



Mahallenin gençleri de "Uyuşturucudan bıktık. Her gün adam dövüyoruz. Uyuşturucuya karşıyız. Kimsenin bu duruma düşmesini istemeyiz. Burada kardeşlerimiz var, bacılarımız var. Ama uyuşturucunun son bulmasını istiyoruz" dediler.