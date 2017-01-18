Düzce Kocatürk'ü 98-64 Yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig maçında Düzce Belediyespor kız basketbol takımı Kocatürk'ü yendi. Maçın başından itibaren üstün bir performans gösteren Düzce Belediyespor salondan 98-64'lük skorla ayrıldı.



Düzce Belediyespor kız basketbol takımı lig maçında 18 Temmuz salonunda rakibi Kocatürk karşısında adeta şov yaptı. Maçın ilk 5 dakikasında 10 sayı farkı yakalayan Düzce Belediyespor iki devrede de tüm periyotları önde kapattı. Maçın periyotları şu şekilde oldu: 25-16, 21-19, 23-23 ve 29-6. Bu sonuçla Düzce Belediyespor kız basketbol takımı ligde 6'ıncı sıraya yerleşti. - DÜZCE