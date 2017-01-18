Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig maçında Düzce Belediyespor kız basketbol takımı Kocatürk'ü yendi. Maçın başından itibaren üstün bir performans gösteren Düzce Belediyespor salondan 98-64'lük skorla ayrıldı.
Düzce Belediyespor kız basketbol takımı lig maçında 18 Temmuz salonunda rakibi Kocatürk karşısında adeta şov yaptı. Maçın ilk 5 dakikasında 10 sayı farkı yakalayan Düzce Belediyespor iki devrede de tüm periyotları önde kapattı. Maçın periyotları şu şekilde oldu: 25-16, 21-19, 23-23 ve 29-6. Bu sonuçla Düzce Belediyespor kız basketbol takımı ligde 6'ıncı sıraya yerleşti. - DÜZCE
Düzce Kocatürk'ü 98-64 Yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig maçında Düzce Belediyespor kız basketbol takımı Kocatürk’ü yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig maçında Düzce Belediyespor kız basketbol takımı Kocatürk'ü yendi. Maçın başından itibaren üstün bir performans gösteren Düzce Belediyespor salondan 98-64'lük skorla ayrıldı.
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