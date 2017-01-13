Düzce İtfaiyesi 2016 Yılında 91 Hayvan Kurtardı

Düzce İtfaiyesi 2016 yılında dereye ve kuyuya düşen, sıkışan 91 hayvanı da bulundu yerden kurtardı.



Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangınlar yanı sıra kurtarma çalışmaları ile de gündeme geliyor. Ekipler 2016 yılı içerisinde dereye, kuyuya düşen, ya da sıkışan 91 hayvanı da bulundukları yerden kurtararak doğal yaşam alanlarına veya sahiplerine teslim etti. - DÜZCE