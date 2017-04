Düzce Işine Dönmek Için Oturma Eylemi Yapan Mimar 2 Bin 700 Imza Topladı

Düzce'de, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işe geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 62'nci gününde topladığı 2 bin 710 imzayı valiliğe teslim etti. Alev Şahin, yaklaşık 2 ay önce kentin en işlek noktalarından Spor Sokak'ta, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' talebiyle başlattığı oturma eylemini sürdürüyor. Hergün mesai saatleri içinde sokakta oturma eylemi yapan Şahin, işine geri dönebilmek için kendisine destek verenlerden de imza topladı. Şahin, eyleminin 62'nci gününde 2 bin 710 imzayı valiliğe teslim etti. Daha sonra sokakta eylemine devam eden Şahin'e, avukatı Barkın Timtik, öğretmen Acun Karadağ ile sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu da destek verdi. Timtik ve Karadağ, çevrede toplananlarla mini söyleşi yaparken, Demircioğlu da sazlı sözlü mini konser verdi. 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerinde çürük binaların enkazında ölen insanlardan etkilenerek mimar olduğunu belirten Alev Şahin, denetimsizliğe göz yummadığı, beton ve agrega denetimlerinde firmalara idari para cezası düzenlediği için milletvekillerine şikayet edildiğini, kurumda baskı gördüğünü, mobbing uygulandığını ve sonunda KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden ihraç edildiğini belirtti. Şahin şöyle konuştu:



"Hikayem, adaletin mahkemelerde olmadığını anlamam üzerine direnişe geçmem gerektiğinin omzumda bir sorumluluk olduğunu hissetiğim an başladı. Bugün 62'nci gün. Burada 62 gündür kar, fırtına demeden sesimi duyurmaya çalışıyorum. Yerde ki taşlara, gökte ki yıldızlara, burada ki insanlara sesimi duyurmaya çalışıyorum. 62 günde burada Düzce halkı ile pek çok şey yaşadık. Birbirimizi tanıdık, derdimi dinlediler. Kazanana kadar devam edeceğim. Bugüne kadar 2 bin 710 imza topladım ve 62 gün sonunda teslim ettim. Mutlaka kazanacağım. İdari boyutta gelişme yok. Her durduğum gün çok güzel insanlarla tanışıyorum. Her gün yeni motivasyonla iyiliklerle çıkıyorum. İşimi namerdin elinden alana kadar direnişime devam edeceğim."