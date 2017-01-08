Düzce'den Diyarbakır'daki Beşiktaşlılara Forma Hediyesi

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Diyarbakır'daki Beşiktaş Futbol Okulu sporcularına forma hediye etti.



Aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin girişimleriyle 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Diyarbakır'daki Beşiktaş Futbol Okulu sporcularına Beşiktaş forması hediye etti. Savcı Güre'nin daha önce Düzce'de görev yapması nedeniyle güzel bir dostlukları olduğunu ifade eden Beşiktaş Kongre Üyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Bayram Ali Kubilay, "Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında katkıda bulunma düşüncesiyle, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin katkılarıyla Diyarbakır'daki Beşiktaş Futbol Okulu ile bir köprü kurup forma getirdik. 65 genç Beşiktaşlımıza bu formaları hediye ettik. İleride birkaç kulüple de kardeş kulüp olmak için Gençlik Spor İl Müdürümüzle görüştük. Böyle bir projemizde olacak. Güzel projelere imza atmayı düşünüyoruz" dedi.



Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Demir ise bundan sonraki süreçte herkesin desteğini beklediklerini dile getirerek, "İnşallah Diyarbakır bundan sonra böyle güzel şeylerle anılır" diye konuştu. - DİYARBAKIR