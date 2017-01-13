Düzce'den 2016 Yılında 25 Bin 678 Ton İç Fındık İhraç Edildi

Düzce'den 2016 yılında 25 bin 678 ton iç fındık, 12 bin 124 ton da tavuk ayağı ihraç edildi.



Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'de 2016 yılı içerisinde Avrupa Birliğine bağlı ülkelere 25 bin 678 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi. Düzce'den ayrıca Türkiye'de tüketilmeyen Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine 12 bin 124 ton tavuk ayağı ihraç edilerek Türkiye'ye döviz olarak giriyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında 25 ton bal ihracatı gerçekleştirildi. - DÜZCE