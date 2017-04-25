Düzce'deki Zehirlenme İddiası

Düzce İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce, Yığılca ilçesinde köylülerin içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Elimizdeki verilere göre ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ilimizde hanta virüsü nedeniyle herhangi bir ölüm vakası bulunmamaktadır." denildi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kırık köyünde ikamet eden ve zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuran vatandaşlarda Hanta adı verilen virüse rastlandığı belirtildi.



Yapılan incelemeler neticesinde Hanta virüsünün fareler ve diğer bazı kemirgenler tarafından taşındığı, özellikle kırsal bölgelerde insanlar için ciddi tehlike teşkil ettiği kaydedildi.



Hastaneye başvuran köylülerden alınan numunelerin incelenmek üzere Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderildiği ve hastaların hayati tehlikesinin bulunmadıkları için taburcu edildikleri bildirilen açıklamada, "Elimizdeki verilere göre ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ilimizde hanta virüsü nedeniyle herhangi bir ölüm vakası bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu hastalığın kan transfüzyonu yolu ile ve özellikle insandan insana geçmediği vurgulanan açıklamada, "Halkımızın çevre temizliği, kemirgenlerden uzak yaşantı ve temiz su tüketimi ile hijyen kurallarına önem göstermeleri gerekmektedir." denildi.