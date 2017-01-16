Düzce'deki "Terör Örgütü Propagandası" İddiası

Düzce Üniversite yerleşkesinde düzenledikleri izinsiz gösteride "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 öğrenciden 5'i tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde izinsiz gösteri düzenledikleri, gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attıkları ve çeşitli pankartlar taşıdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 26 öğrenciden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla tutuklandı. 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında, 16 öğrencinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık bir yıl önce Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde izinsiz gösteri yaptığı, gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve çeşitli pankartlar taşıdıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 26 öğrenci gözaltına alınmıştı.