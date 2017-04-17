Düzce'deki Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan muvazzaf bir astsubay ile görevden uzaklaştırılan bir hemşire tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen bir hemşirenin de sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.