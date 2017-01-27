Düzce'de Yoğun Kar Yağışı

Düzce'de etkili olan kar yağışı D-655 karayolunda ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.



Karayolunun Kabalak, Hiciz rampası, Tepeköy ve Şifalı Su mevkilerinde yola zincirsiz çıktıkları için kara saplanan bazı araçlar, trafik ve karayolları ekipleri ile köylülerin traktörleriyle kurtarılmaya çalışılıyor.



Trafik ekipleri, Boğaziçi mevkisinde ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.



Yolda kalan ve zinciri bulunmayan bazı sürücüler, araçlarını iterek ya da başka bir araca bağlayarak ilerlemeye çalışıyor.



Bölgede ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.