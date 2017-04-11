Düzce'de Yangın

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi'nde Hüseyin Sel'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.