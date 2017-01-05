Düzce'de Yangın

Düzce bir öğrenci yurdunun idari binasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Soğancı mevkisinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Avni Akyol Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Kampüsü'ndeki tadilat halindeki idari binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden çalışanlar, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, binanın çatı kısmındaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.



Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında çıkan "Öğrenci yurdunda yangın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kredi Yurtlar Kurumu Avni Akyol Yurdu Kampüsü'nde bulunan tadilat halindeki idari binanın (boş binanın) çatısında ufak bir parlama olmuştur. Basına yansıdığı gibi yurtta yangın yoktur." denildi.