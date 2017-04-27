Düzce'de Yan Yol Giderlerinde Temizlik Yapıldı

Düzce Belediyesi D-100 Karayolu üzeri Çoban Kavşağı ile Hal arası yan yol ızgara ve hat temizliği işlemine başladı.



Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce çevreyolları ve yan yollarda kanalizasyon temizleme çalışmalarına başladı. D-100 Karayolu üzeri Çoban Kavşağı ve Hal arasındaki yan yolda başlayan çalışmalar kapsamında vidanjör yardımıyla ızgara ve hat temizliği yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada temizlik işlemlerinin yan yollarda yağmur suyu giderleri, ızgara ve hatlar temizlenmeye devam edeceği belirtildi. - DÜZCE