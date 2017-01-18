Düzce'de Yaklaşık 75 Bin Sürücüye Trafik Cezası Kesildi

Düzce'de, 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında trafik kurallarına uymayan 74 bin 763 araç sürücüsüne trafik cezası yazıldı.



Valilik tarafından açıklanan 2016 asayiş bülteninde, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.



Bültende, geçen yıl, sorgusu yapılan toplam 189 bin 324 kişiden 805'inin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Söz konusu aramalarda 70 tabanca, 69 av tüfeği, 66 kurusıkı tabanca, 10 bıçak, 2 bin 14 çeşitli çaplarda fişek, 18 bandrolsüz içki, 34 paket kaçak sigara, 38 gram esrar ve 340 uyuşturucu hap ele geçirildiği aktarıldı.



FETÖ'den 536 kişi tutuklandı



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 839 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, adli makamlara sevk edilenlerden 536'sının tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.



Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 45,30 gram eroin, 3 bin 178 kök kenevir, 50 kilo 392 gram esrar, 5 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 461 gram kenevir tohumu, 3 bin 442 uyuşturucu hap, 173 bin 501 paket kaçak sigara, 13 bin 438 litre kaçak akaryakıt, 50 adet sahte para, 289 adet cep telefonu, 84 litre sahte içki, 10 adet silah, 74 adet mermi ele geçirilirken, bu olaylara karışan 234 şüpheli yakalandı.



20 milyon 747 bin 337 lira trafik cezası kesildi



Kentte geçen yıl boyunca İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetlemelerinde 241 bin 244 aracın kontrol edildiği, 74 bin 763 araca ve araç sürücüsüne 20 milyon 747 bin 337 lira ceza kesildiği, 3 bin 793 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.



Öğrenci servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında geçen yıl, toplam 23 bin 632 kişiye "Trafik Mevzuatı ve Uygulamaları" konularında eğitim verildiği ifade edilen açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde bulunan 59 okulda 6 bin 347 öğrenci ve 808 öğretmene de, "Karayolları Trafik Güvenliği ve Stratejisi Eylem Planı" kapsamında trafik eğitimi verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, meydana gelen olayların kısa sürede aydınlatılması veya meydana gelebilecek başta terör olayları olmak üzere diğer olayların önlenebilmesi maksadıyla, vatandaşların her türlü şüpheli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerinin önemli olduğu vurgulandı.